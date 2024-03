Velika šansa da se završi reforma izbornog zakonodavstva

Podgorica, (MINA) – Reforma izbornog zakonodavstva veoma je bitna i Vlada daje punu podršku Zakonodavnom odboru Skupštine da završi taj zahtjevan posao, poručio je premijer Milojko Spajić na sastanku sa direktorom Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) Mateom Mekačijem.

Kako je saopšteno iz Vlade, u razgovoru je naglašeno da će na taj način biti povećano povjerenje građana u čitav izborni proces, a dostizanje najvećih evropskih standarda je i jedan od uslova u evropskim integracijama.

Spajić je rekao da je sada pravi momenat za reformu izbornog zakonodastva.

“Jer postoji velika politička volja da se urade značajne reforme, koje su za dobrobit svih građana Crne Gore, a ne partija ili pojedinaca. Tu šansu ne smijemo propustiti“, kazao je Spajić.

Mekači je istakao da ne postoji savršeni izborni sistem, koji bi funkcionisao u svakoj zemlji, ali da postoji dosta preporuka da se čitav ovaj proces u Crnoj Gori podigne na viši nivo.

„Svaki sistem ima svoje specifičnosti, a jedna od prednosti ODIHR-a je što gledamo situaciju u više država i imamo dosta iskustva. Mislim da kao država imate šansu da dođete sada do rješenja, jer imate dovoljno prostora da implementirate preporuke“, kazao je Mekači.

On je dodao da je ODIHR spreman da bude podrška i pomogne Crnoj Gori u tehničkim stvarima.

Iz Vlade su kazali da je na sastanku razgovarano i o donijetim bitnim odlukama posljednjih mjeseci, koje su, kako se navodi, pokazatelj da je društvo u Crnoj Gori spremno da efikasno radi na dubokim reformama.

„Konstatovana je i velika važnost prisustva ODIHR-ovih posmatrača tokom izbora u prošloj godini, što je pomoglo jačanju izbornog procesa i većem povjerenju građana u isti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanku zaključeno da će se nastaviti sa održavanjem efikasne komunikacije i da ODIHR može računati na odgovoran pristup Vlade kako bi nastavio da uspješno obavlja važan posao.

