Većina u DIK-u bila protiv ponavljanja glasanja u Kolašinu i na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Članovi Državne izborne komisije (DIK) nijesu imali jedinstven stav o ponavljanju izbora na dva biračka mjesta u Kolašinu i na Cetinju, kazao je predsjednik DIK-a Nikola Mugoša.

On je u Dnevniku Televizije Crne Gore naveo da je većina odlučila da ne treba ponavljati izbore na dva biračka mjesta u tim gradovima.

Mugoša je rekao da su sinoć izvršili uvid u izborni materijal i konstatovali da je Izborna komisija Prijestonice napravila proceduralnu grešku prilikom donošenja odluke o ponavljanju izbora na jednom biračkom mjestu.

Međutim, kako je kazao, uvidom u cjelokupan izborni materijal utvrđeno je da na tom biračkom mjestu nedostaje jedan odrezak, što je po Zakono o izboru odbornika i poslanika razlog za ponavljanje glasanja.

“Komisija u tom smislu nije bila jedinstvena. Ja, kolega Damir Suljević i predstavnik Socijaldemokratske partije (SDP) bili smo za donošenje nove odluke o ponavljanju izbora, odnosno nalaganje Opštinskoj izbornoj komisiji da se izbori ponove”, rekao je Mugoša.

Većina drugih kolega, kako je naveo, bila je za opciju da se samo poništi odluka Izborne komisije Prijestonice.

“Dakle, nije bilo jedinstvenog stava”, kazao je Mugoša, navodeći da je većina ocijenila da to ne može u bitnom uticati na rezultate izbora na tom biračkom mjestu.

“To nije prvi put da u DIK-u postoje različita mišljenja između predstavnika nevladinog sektora i mene, sa jedne strane, i predstvanika političkih partija, sa druge strane”, rekao je Mugoša.

Prema njegovim riječima, slična situacija je bila i za Kolašin.

“Naš pravni stav je bio takav da je potrebno ponoviti izbore na jednom mjestu u Kolašinu, da su ispunjeni uslovi iz člana 89 Zakona o izboru odbornika i poslanika, dok je većina drugih kolega smatrala da to ne treba raditi”, naveo je Mugoša.

Kako je kazao, u procesnom smislu, kada DIK donese rješenje kojim usvaja određeni prigovor, kako je to bilo sinoć na sjednici, ne postoji procesna mogućnost podnošenja žalbe Ustavnom sudu.

“Žalba Ustavnom sudu je dozvoljena samo protiv rješenja kojim je odbijen ili odbačen prigovor”, pojasnio je Mugoša.

On je rekao da, u tom smislu, treba vidjeti kakav će pravni stav zauzeti Ustavni sud u konkretnoj situaciji.

Mugoša je kazao da su predstavnici SDP-a i Pokreta Pravda za sve predali više prigovora, koji će biti razmatrani večeras.

“Informisan sam da stiže još prigovora, kada je otvoren radni sastanak imali smo desetak prigovora, od čega su bila tri SDP-a i nekoliko Pravde za sve, koji se odnose na više biračkih mjesta”, naveo je Mugoša.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS