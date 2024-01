Vakcinisano 6,7 hiljada djevojčica protiv HPV-a

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je od početka vakcinacije, 26. septembra 2022. godine, protiv humanog papiloma virusa (HPV) vakcinisano 6,7 hiljada djevojčica i djevojaka, saopštio je epidemiolog Instituta za javno zdravlje (IJZ) Milko Joksimović.

On je, u emisiji Link Radija Crne Gore, najavio da bi u februaru, a možda i ranije, trebalo da počne vakcinacija dječaka.

Kako je kazao Joksimović, od ukupnog broja vakcinisanih, skoro 90 odsto su bile djevojčice uzrasta od devet do 14 godina, koje su prioritetna ciljna grupa.

„Od ove godine u Crnoj Gori se program HPV vakcinacije proširuje na način što će se malo aktivnije promovisati vakcinacija djevojaka uzrasta od 15 do 18 godina i od 19 do 26 godina”, rekao je Joksimović u susret Evropskoj sedmici prevencije raka grlica materice, prenosi portal RTCG.

Vakcinaciju je, kako je naveo, najbolje sprovoditi u uzrasnoj grupi od devet do 14 godina, zato što imunizacija u toj uzrasnoj grupi daje najbolje rezultate.

“Međutim, ima smisla sprovoditi vakcinaciju u uzrastu i od 15. do 26. godine, pri čemu su tu najbolji rezultati kod djevojaka koje nijesu prethodno izložene infekcijama HPV-om. Takođe, novina je da se u Crnoj Gori uskoro očekuje odluka o proširenju programa HPV vakcinacije i na dječake”, kazao je Joksimović.

On je rekao da očekuje da će Ministarstvo zdravlja prihvatiti preporuku stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju i da će od februara, ako ne i malo ranije, vakcinacija biti moguća za dječake.

Joksimović je podsjetio da će naredne sedmice domovi zdravlja organizovati HPV vakcinaciju za sve djevojke i djevojčice uzrasta od devet do 18 godina, u terminima o kojima će oni naknadno obavijestiti javnost.

Kako je kazao, epidemiološke službe domova zdravlja, uključujući epidemiološku službu IJZ-a, organizovaće dodatne termine za vakcinaciju djevojaka uzrasta od 19 do 26 godina.

Navodi se da će u ambulanti IJZ-a od ponedjeljka do petka, od 15 do 18 sati, i tokom vikenda od devet do 14 sati, biti moguća vakcinacija djevojaka uzrasta od 19 do 26 godina, prije svega iz Podgorice, Danilovgrada, Zete, Tuzi i sa Cetinja.

Kako je saopšteno, slična akcija će biti organizovana i u epidemiološkim službama domova zdravlja u drugim opštinama.

Joksimović je poručio da je HPV vakcina bezbjedna, visoko djelotvorna i da pruža dugotrajnu zaštitu.

On je naveo da HPV vakcina, osim zaštite od raka grlića materice, pruža zaštitu od genitalnih bradavica, raka vagine, vulve, anusa, penisa i u određenom dijelu od raka usne duplje i ždrijela.

“Zato je vrlo važno da se vakcinacija počne primjenjivati i na rodno-neutralan način, odnosno da se u vakcinaciju ravnopravno uključe i djevojčice i dječaci”, poručio je Joksimović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS