Uzdržati se od izjava kojima se vrši pritisak na državne tužioce

Podgorica, (MINA) – Javni i medijski istupi političkih subjekata, u kojima se pokušava usmjeriti postupanje Državnog tužilaštva u pojedinačnim slučajevima, predstavljaju eklatantan primjer pritiska na državne tužioce, kazali su iz Tužilačkog savjeta (TS).

Iz TS su apelovali na sve političke i društvene subjekte, a naročito na one koji kroz zakonodavnu ili izvršnu vlast akumuliraju određeni politički i društveni uticaj, da se uzdrže od izjava i komentara kojima se vrši pritisak na državne tužioce i kojima se žele usmjeriti tužilačke odluke i radnje u pojedinačnim slučajevima i istragama.

“U proteklim danima intenzivirani su javni i medijski istupi političkih subjekata u kojima se pokušava usmjeriti postupanje Državnog tužilaštva u pojedinačnim slučajevima, nerijetko uz korišćenje neprimjerenih i neutemeljenih kvalifikacija”, rekli su iz TS.

To, kako su naveli, posebno čudi i zabrinjava kada se uzmu u obzir poslednji izvještaji Evropske komisije koji izdvajaju aktivnost Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) kao jednu od oblasti u kojoj je ostvaren značajan napredak, uprkos uslovima za rad koji su ispod minuma evropskih standarda.

Iz Tužilačkog savjeta su podsjetili da je Crna Gora kao članica međunarodnih organizacija, preuzela i određene obaveze, uključujuću i onu da preduzme mjere koje bi osigurale da tužioci budu u mogućnosti da obavljaju svoje profesionalne dužnosti i odgovornosti bez neopravdanog miješanja.

“Prema prihvaćenim demokratskim standardima u svim sistemima krivičnog pravosuđa, tužioci su ti koji odlučuju o pokretanju krivičnog gonjenja i samostalno vode krivično gonjenje pred sudovima”, kazali su iz Tužilačkog savjeta.

Oni su naveli da, čak i u sistemima gdje tužilaštvo nije samostalni organ, jedna od ključnih garancija njegove nezavisnosti leži u nedopuštenosti da izvršna ili zakodnodavna vlast daju uputstva tužiocima u pojedinačnim slučajevima.

“U Crnoj Gori gdje je Državno tužilaštvo samostalno, i shodno Zakonu niko ne smije uticati na njega u vršenju poslova, ovakvi javni istupi političkih činilaca predstavljaju eklatantan primjer pritiska”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, oni podrivaju započete reforme u tužilačkom sistemu i umanjuju vrijednost ostvarenih rezulatata koji su prepoznali i naši međunarodni partneri.

“Izražavamo podršku SDT-u i drugim državnim tužilaštvima da nastave da postupaju u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, bez obzira na političke pritiske”, rekli su iz Tužilačkog savjeta.

Oni su istakli da su reformski zadaci sa evropske agende jasni – zakonito i neselektivno postupanje, i krivično gonjenje kao instrument za zadovoljenje pravde, a ne političkih interesa.

