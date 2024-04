Uručeni ključevi vozila za prevoz učenika četiri škole

Podgorica, (MINA) – Ministrka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović uručila je danas ključeve posljednjeg kontigenta vozila namijenjenih za prevoz učenika sa ruralnih područja.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je saopšteno da su ključevi od četiri mini autobusa kapaciteta 12+1 sjedišta uručeni direktorima osnovnih škola (OŠ) “Daciće” iz Rožaja, “Bogdan Kotlica” iz Šavnika, “Jagoš Vešović” iz Kolašina i “Tucanje” iz Petnjice.

Iz MPNI su kazali da je time završena nabavka i isporuka svih vozila po prethodnom tenderu.

Kako su dodali, Uprava za imovinu raspisala je novi tender vrijednosti oko 1.8 miliona EUR koji podrazumijeva nabavku 21 mini autobusa i dva velika autobusa kojima će se omogućiti mnogo bolji i bezbjedniji prevoz učenika.

