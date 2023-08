Upravni sud: Odluke donosimo isključivo na osnovu Ustava i zakona

Podgorica, (MINA) – Upravni sud odluke donosi isključivo na osnovu Ustava, zakona i ratifikovanih međunarodnih dokumenata, poručili su iz tog suda navodeći da će, bez obzira na sve opstrukcije, sve svoje kapacitete angažovati radi što bržeg rješavanja sporova.

Premijer Dritan Abazović kazao je ranije danas da, dok je 43. Vlade, policija neće biti “u kandžama mafije, Ljuba Milovića, Zorana Lazovića, Petra Lazovića” i da građani treba da procijene “da li je sud u njihovim kandžama”.

Iz Upravnog suda su naveli da nije rijetkost da se na crnogorskoj javnoj sceni komentarišu sudske odluke.

“Bez obzira što su komentari vrlo često politikantske prirode i lišeni bilo kakve pravne argumentacije, Upravni sud podržava slobodu izražavanja svih subjekta, da kroz pravno obrazloženu kritiku utiču da sudovi bolje rade”, navodi se u saopštenju.

Iz tog suda su dodali da podržavaju naročito ako obrazložena kritika može predstavljati dio rasprave o eventualno nepravilnom radu sudskog sistema ili dio konteksta o sumnji u nezavisnost ili nepristrasnost sudija.

Kako su kazali, i Evropski sud za ljudska prava navodi da su nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa važne za javnost i da ne smiju biti izostavljena iz javne rasprave, naročito u zemlji gdje je sudstvo u tranziciji ka nezavisnom i nepristrasnom sudstvu.

“Imajući u vidu najnovije navode o radu Upravnog suda Crne Gore, veoma je važno istaći da Upravni sud nije u bilo čijim “kandžama”, te da se odluke donose isključivo na osnovu Ustava Crne Gore, zakona i ratifikovanih međunarodnih dokumenata”, naveli su iz Upravnog suda.

Kako su rekli, da li je bilo onih koji su nezadovljni odlukama sudova i da li će ih biti, pitanje je koje ne treba postavljati, jer neko uvijek mora izgubiti sudski spor.

Iz Upravnog suda su kazali ne bi trebalo da predstavlja ništa sporno ni komentarisanje sudskih odluka, ukoliko se takav komentar ne pretvori u očiglednu uvredu pravosuđa.

Oni su istakli da u drušvu koje pretenduje da bude demokratsko ne bi smjelo da bude nepoštovanja sudskih odluka, bez obzira na to da li one nekom odgovaraju ili ne.

“Zamislite situaciju da neko sebi da za pravo i kaže da pravosnažno osuđeni ubica, njegovom ili njenom voljom, neće izdržavati kaznu zatvora koja mu je izrečena”, rekli su iz Upravnog suda.

Oni su naveli da je, zbog velikog broja predmeta, prije par mjeseci donijeta odluka da predmeti povraćaja i obeštećenja, radni sporovi, oni koji se odnose na prestanak mandata i sporovi koji se odnose na disciplinski postupak, imaju prioritet u rješavanju.

Iz Upravnog suda su objasnili da za svaku od tih grupa predmeta postoje razlozi za prioritet u rješavanju.

“Kada su u pitanju predemti koji se odnose na prestanak mandata, razlog zbog kojeg se isti imaju smtrati prioritetnim taj što predstavlju jednu vrstu sporova iz radnog odnosa, koji predmeti su hitni”, kazali su iz Upravnog suda.

Kako su naveli, bržim rješavanjem tih predmeta bi se spriječila zloupotrebe, čija krajnja posljedica je plaćanje ogromne štete, koju plaćaju građani Crne Gore.

Iz Upravnog suda su naglasili da je takva organizacija rada u Upravnom sudu uslovila rezultate prema kojima je taj sud u prvih šest mjeseci ove godine riješio 4.275 predmeta, odnosno za 76,29 odsto više nego za prvih šest mjeseci prošle godine, kada je riješeno 2.425.

Oni su pozvali sve koji imaju bilo kakva saznanja o nekim nezakonitostima u radu Upravnog suda da ta saznanja podijele sa nadležnim državnim organima.

U saopštenju se podsjeća da sudije Upravnog suda imaju obavezu da, kroz obavljanje sudijske funkcije, u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, najprije usmjeravaju, ali i eventualno koriguju rad upravnih organa.

“Na način što će u upravnom sporu donijeti odluku koja će sadržati razložno obrazloženje sa poukama koje će unaprijediti rad organa uprave, a sve u cilju postizanja potpune pravne sigurnosti građana”, kaže se u saopštenju.

Iz Upravnog suda su poručili da će bez obzira na sve opstrukcije, zbog građana Crne Gore, sud sve svoje kapacitete angažovati radi što bržeg rješavanja sporova.

