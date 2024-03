Uprava carina: Na prelazima Božaj i Dračenovac oduzeta roba vrijedna preko 70 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Službenici Uprave carina oduzeli su, na graničnim prelazima (GP) Božaj i Dračenovac, robu vrijednu više od 70 hiljada EUR.

Iz Uprave carina su saopštili da su njihovi službenici u srijedu pregledali tri teretna vozila, koja su u tranzitu prevozila tekstilne proizvode iz Turske preko GP Božaj za Bosnu i Hercegovinu.

„Zbog sumnje u povredu prava intelektualne svojine, oduzeta je roba procijenjene vrijednosti od oko 70 hiljada EUR“, rekli su iz Uprave carina, navodeći da su oduzeti odjevni predmeti i obuća zaštićenih robnih marki.

Kako su kazali, dalje postupanje u tom slučaju preuzeće nadležni Odsjek za povredu prava intelektualne svojine i praćenje zabrana i ograničenja.

Iz Uprave carina su rekli da su istog dana njihovi službenici, na GP Dračenovac, u ranim jutarnjim satima, kontrolisali autobus strane prevozničke firme, koji saobraća na redovnoj liniji Beograd – Herceg Novi.

„U fabričkom bunkeru pronašli su skrivenu neprijavljenu robu, koju čine mliječni proizvodi i igračke za djecu, za koju nijesu posjedovali neophodnu dokumentaciju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je prekršiocu izrečena novčana kazna za počinjeni prekršaj i da je roba u vrijednosti 1.706 EUR trajno oduzeta.

„Uprava carina uspješno nastavlja sa aktivnostima usmjerenim ka suzbijanju krijumčarenja i kršenja carinskih propisa“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS