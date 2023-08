Upozorenje MUP-a zbog najavljenog nevremena

Podgorica, (MINA) – Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) upozorio je da se sjutra, usljed uticaja ciklona, očekuje promjena vremena i nestabilne vremenske prilike.

Kako su kazali iz MUP-a, na teritoriji Crne Gore i u oblasti južnog Jadrana (obalni dio), u pojedinim mjestima očekuje se obilnija količina kiše.

Dodaje se da je moguć i buran razvoj grmljavinskih oblaka sa uslovima za lokalnu pojavu vremenskih nepogoda praćenih gradom.

„Pored kiše, u zoni grmljavinskih oblaka, moguć je jak, na udare i olujni vjetar. Duž obale jači talasi. Tokom dana osjetan pad temperature“, kaže se u saopštenju.

Iz MUP-a su rekli da su kao posljedica obilne kiše lokalno mogući kratkotrajni problemi sa obilnom količinom vode – flashflood efekti, posebno u urbanim sredinama, na bujičnim tokovima i duž saobraćajnica koje presjecaju planinske kosine.

Navodi se da je Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a poslao upozorenje svim učesnicima u sistemu zaštite i spašavanja i ukazao na potrebu podizanja operativne spremnosti.

