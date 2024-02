Ukinuto rješenje Višeg suda o izručenju Do Kvona

Podgorica, (MINA) – Apelacioni sud ukinuo je rješenje Višeg suda u Podgorici o izručenju južnokorejskog državljanina Do Kvona i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak i odlučivanje.

Kako je objavljeno na sajtu Apelacionog suda, taj sud je, nakon sjednice vijeća održane u srijedu, donio rješenje kojim je uvažio žalbu branilaca Do Kvona.

Oni su podsjetili da je prvostepenim rješenjem Višeg suda, od 29. decembra, utvrđeno da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje Do Kvona radi krivičnog gonjenja zbog više krivičnih djela, po molbi Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

“Odlučujući o žalbi branilaca okrivljenog, vijeće Apelacionog suda je ocijenilo da je to rješenje zahvaćeno bitnim povredama odredaba krivičnog postupka iz člana 386 stav 1, tačke 8 i 9 Zakonika o krivičnom postupku, jer je izreka rješenja nerazumljiva, rješenje nema razloga o odlučnim činjenicama, a dati razlozi su nejasni”, navodi se u saopštenju.

Iz Apelacionog suda su istakli da to predstavlja razloge za ukidanje rješenja Višeg suda.

“Prvostepeni sud nije imao u vidu da se u konkretnom slučaju radi o skraćenom postupku izručenja u kojem sud, saglasno članu 29 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, a ne ministar pravde za razliku od redovnog postupka, donosi odluku o izručenju”, kazali su iz Apelacionog suda.

Oni su dodali da prvostepeni sud nije na nesumnjiv način utvrdio redosljed prispijeća zamolnica Južne Koreje i SAD-a, što je jedan od kriterijuma prilikom odlučivanja u smislu člana 26 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, u slučaju kada izručenje osobe traži više država.

