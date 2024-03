Uhapsili 15 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili narkotika

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je za vikend u Podgorici 15 osoba, zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili narkotika, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici saobraćajne policije tokom vikenda u Podgorici sproveli akciju “Alkohol”.

„Službenici saobraćajne policije uhapsili su devet osoba koje su upravljala vozilom pod dejstvom alkohola i šest koje su vozile pod dejstvom narkotika“, naveli su iz policije na društvenoj mreži X.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici izdali 11 prekršajnih naloga i podnijeli 24 prekršajne prijave.

