Uhapšeni bivši službenici suda i MUP-a

Podgorica, (MINA) – Budvanska policija uhapsila je bivše službenike Osnovnog suda u Kotoru i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i još jednu osobu, zbog sumnje da su izvršili tri krivična djela, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su te osobe uhapšene po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, a nakon višemjesečne aktivnosti koja je sprovedena sa službenicima Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i finansijskih istraga.

Iz policije su rekli da se B.B. (47) iz Budve, koji je bivši službenik MUP-a – Filijale za građanska stanja i lične isprave Budva, tereti za zloupotrebu službenog položaja.

Kako su kazali, bivši službenik Osnovnog suda u Kotoru K.M. (52) iz tog grada i J.M. (54) iz Budve terete se za falsifikovanje službene isprave.

„U okviru tog predmeta danas su, u saradnji sa pripadnicima Posebne jedinice policije, izvršeni pretresi na dvije lokacije i tom prilikom od J.M. je oduzeta puška marke „Benelli“ sa 58 komada municije“, navodi se u saopštenju.

Sumnja se da je K.M, kao službenik suda, J.M. izdao potvrdu da se protiv njega ne vodi krivični postupak, iako se u to vrijeme protiv njega vodio postupak zbog nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.

„B.B. je potom, protivpravnim iskorišćavanjem službenog položaja i nevršenjem službene dužnosti po prijemu zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavku oružja od strane J.M, suprotno Zakonu o oružju i opštim uslovima za izdavanje odobrenja za nabavku oružja kategorije B fizičkom licu, izdao odobrenje za nabavku oružja“, kaže se u saopštenju.

