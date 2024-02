Uhapšen osumnjičeni za ubistvo u pokušaju

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su M.M. (38) osumnjičenog za pokušaj ubistva, saopšteno je iz Uprave policije.

Oni su kazali da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica u petak locirali M.M. za kojeg se sumnja da je učestvovao u događaju u noći između 5. i 6. februara kada je došlo do upotrebe vatrenog oružja na Trgu vojvode Bećir-bega Osmanagića.

Kako se navodi, policija je pretresla stan i druge prostorije koje M.M. koristi.

“Tužilac koji je obaviješten o događaju naložio hapšenje M.M. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da će krivične prijave biti podnijete i protiv E.O. i I.T. koji su trenutno nedostupni nadležnim organima.

