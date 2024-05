Mulešković: Do Evrope sad 2 teško bez povećanja poreza i zaduženja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Realizacija najavljenog programa Evropa sad 2 dovela bi do novog zaduženja i još veće inflacije, saopštio je ekonomski analitičar, Mirza Mulešković.

On je u Jutarnjem programu TVCG kazao da će se taj program teško realizovati bez povećanja poreza i zaduženja, što bi dovelo i do rasta javnog duga.

Mulešković je rekao da izvještaj Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) s jedne strane pokazuje dobru posvećenost Crne Gore evropskim integracijama, kao i da postoji određena fiskalna stabilnost u prethodnom periodu, ali i upozorava na određene stvari koje mogu da budu problematične u narednom periodu, prenosi portal RTCG.

“Što se tiče samog javnog duga, ukoliko bi se implementiralo ono što je i premijer Milojko Spajić najavio u četvrtak, činjenica je da bi, sa ovakvim stanjem u ekonomiji, morali dodatno da se zadužujemo kako bismo finansirali sve te obaveze, pa bi samim tim i javni dug Crne Gore rastao“, rekao je Mulešković.

On je dodao da i dalje nedostaju informacije o tome da li i na koji način je moguće implementirati program.

„Čini mi se da je to najveći problem upravo kako za nas koji poslujemo na teritoriji Crne Gore, tako i za međunarodne institucije koje treba da daju određene projekcije. Ni u jednom zvaničnom dokumentu u Crnoj Gori ne možete da nađete na koji način će se to uraditi iako je najavljeno da će to biti realizovano do kraja godine”, kazao je Mulešković.

On ističe i da mi i dalje ne znamo zvanično i tačno šta će biti urađeno da bi došlo do povećanja zarada.

“Imamo problem nedostatka informacija i netransparentnosti u donošenju odluka, jer je činjenica da je ovo nešto što targetira sve građane i privredu. Šest mjeseci pred samu implementaciju, morali bismo znati na koji način će se implementirati program, jer ovakve reforme jesu najveće od obnove nezavisnosti 2006. godine i ovakve reforme jesu finansijski teže u odnosu na prvu poresku reformu koja se desila 2022. godine”, naveo je Mulešković.

Ono što i MMF navodi, a Mulešković ističe, jeste da će takve poreske reforme, ukoliko ih ne prati dodatna ekonomska vrijednost, izazvati rast inflacije.

“Svjesni smo kakva je situacija sa cijenama u Crnoj Gori. Ne bi trebalo da ulazimo u taj proces, ako ćemo kao i sa prvom poreskom reformom da imamo veliku inflaciju koja će u jednom trenutku potpuno da pojede povećanje zarada”, zaključio je Mulešković.

