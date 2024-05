Danas biraju novi Odbor direktora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština akcionara Montecarga danas bi trebalo da izabere novi Odbor direktora, u kojem bi trebalo da budu Miroslav Brajović, Vlatko Medenica, Vera Vujović i Toni Đurašaj, pišu Vijesti.

Brajović je, kako su naveli, menadžer ekonomije, Medenica inženjer metalurgije, Vujović inženjer građevinastva, a Đurašaj profesor razredne nastave.

Oni su predloženi kao predstavnici državnog kapitala u preduzeću. Manjinski akcionari imaju jednog predstavnika, kojeg će predložiti na Skupštini akcionara.

Montecargo je prošle godine, prema izvještaju o poslovanju dostupnom na sajtu Poreske uprave, imao gubitak od 602 hiljade EUR.

Poslovni prihod je bio 7,4 miliona, što je 600 hiljada manje nego u uporednog godišnjem periodu, dok su rashodi iznosili 4,3 miliona, a troškovi za zarade zaposlenih 3,9 miliona EUR.

Preduzeće je lani imalo 321 radnika, deset više nego godinu ranije.

Akumulirani gubitak na kraju prošle godine bio je 8,8 miliona EUR, dugoročne i kratkoročne obaveze 9,5 miliona, a odložene poreske obaveze 2,9 miliona.

