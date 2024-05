Milatović u Vašingtonu sa senatorima i kongresmenima

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boraviće naredne sedmice u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) gdje će razgovarati sa brojnim senatorima i kongresmenima.

Kako su saopštili iz kabineta Milatovića, uzimajući u obzir važnost SAD-a kao ključnog vanjskopolitičkog partnera Crne Gore, glavne teme sastanaka su jačanje strateškog partnerstva između dvije države, uz naglasak na podršku SAD-a crnogorskom reformskom procesu.

“Poseban naglasak će biti stavljen na intenziviranje saradnje u oblasti bezbjednosti, vladavine prava i proširenja ekonomske saradnje“, kaže se u saopštenju.

Posjeta, kako su rekli iz Milatovićevog kabineta, snažno potvrđuje posvećenost Crne Gore kredibilnom članstvu u NATO-u i reformskim procesima na putu punopravnog članstva u Evropskoj uniji (EU).

„Veliko interesovanje predstavnika američkog kongresa za Crnu Goru ukazuje na snažnu podršku društvenom razvoju naše države, uključujući reformsku agendu, demokratizaciju i integraciju u EU“, navodi se u saopštenju.

Milatović će, kako su najavili iz njegovog kabineta, u sklopu boravka u SAD-u održati predavanje na Univerzitetu Džon Hopkins – SAIS.

„On će biti počasni gost na posebnoj sesiji Atlantskog savjeta, i kao najmlađi šef države NATO članice otvoriće NATO samit mladih koji će biti održan na Floridi“, kaže se u saopštenju.

