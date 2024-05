Pobjede Dalasa i Klivlenda

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Dalasa pobijedili su Oklahomu 119:110 i izjednačili na 1:1, u polufinalu plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

Dalas su do pobjede vodili Luka Dončić i Pi Džej Vašington sa po 29 poena.

U ekipi Oklahome, koja je pretrpjela prvi poraz u plej-ofu ove sezone, najbolji je bio Šej Gildžes-Aleksander sa 33 poena, 12 skokova i osam asistencija.

Naredna utakmica biće odigrana u subotu uveče u Dalasu.

U Istočnoj konkereciji, Klivlend je slavio protiv Bostona 118:94.

Do pobjede i prvog trijumfa u seriji, Klivlend je predvodio Donovan Mičel sa 29, dok su Evan Mobli i Kris Levert dodali po 21 poen.

U ekipi Bostona najbolji je bio Džejson Tejtum sa 25 poena.

Klivlend će biti domaćin treće utakmice, u noći između subote na nedjelju.

