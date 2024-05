Dobra posjećenost Ski centra Kolašin 1600 tokom prvomajskih praznika

Kolašin, (MINA-BUSINSS) – Ski centar Kolašin 1600, koji je počeo sa radom 1. maja, zabilježio je za vrijeme prvomajskih praznika odličnu posjećenost i nastavlja da tokom predsezone bude atraktivna turistička i izletnička destinacija.

Iz menadžmenta Skijališta Crne Gore saopšteno je da se Ski centar Kolašin 1600, osim što je nadaleko poznat kod ljubitelja sniježnih sportova, s pravom može nazvati centralnom tačkom proljećne i ljetne ponude na crnogorskim planinama, prenosi Mediabiro.

„Na tom lokalitetu nalazi se restoran i cafe bar Troglava, koji gosti rado posjećuju kako bi isprobali nacionalna jela bjelasičkih krajeva, degustirali internacionalne specijalitete i osvježili se toplim i hladnim pićima“, rekli su iz menadžmenta.

U pitanju je restoran sa četiri zvjezdice, koji je konkurentan kada je u pitanju cijena hrane.

„U ski centru vodimo računa o svim generacijama naših posjetilaca, te se naši najmlađi mogu zabaviti u igraonici na svježem vazduhu koja se prostire na preko 300 kvadratnih metara i koja je besplatna,” saopšteno je iz Skijališta Crne Gore.

Posebna atrakcija u proljećnim danima je i žičara Troglava, koja nudi bajkovitu panoramsku vožnju i uživanje u predjelima planine u tišini, te vodi do 2035 metara nadmorske visine.

Iz Skijališta Crne Gore su podsjetili i na velike mogućnosti za aktivni turizam koje ski centar nudi i van zimske sezone.

“Biciklizam nam je u ovom periodu jako bitan, te imamo uređenu porodičnu biciklističku stazu koja je veoma interesantna. Tu je i tjubing staza koja posebno privlači djecu, ali sve češće i odrasle”, rekli su iz Skijališta.

Dobroj posjećenosti ski centra doprinijeće i kvalitetan manifestacioni program koji organizuje u narednom periodu, kako samostalno, tako i u saradnji sa kolašinskom Opštinom, Turističkom organizacijom Kolašin i drugim lokalnim institucijama i udruženjima.

“Takođe imamo planirane plesne dane, čuveni Tango kamp koji se vratio u naš grad, koncerte, događaje, promocije sportova i sportskog duha, paintball, 3×3, odbojkaške i košarkaške turnire edukativnog karaktera, koje sprovodimo u saradnji sa lokalnim klubovima. Organizovaćemo i razne događaje za najmlađu populaciju, praćene dijeljenjem poklona od Skijališta”, naveli su iz menadžmenta.

Oni su dodali da sve to ski centar Kolašin 1600 čini odličnom destinacijom za izlete i aktivni odmor za cijelu porodicu.

