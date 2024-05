Rast cijena dionica na Wall Streetu

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak cijene dionica porasle, jer su novi podaci pokazali da se američko tržište rada “hladi”, što je ojačalo špekulacije da će Fed uskoro smanjiti kamatne stope.

Dow Jones je ojačao 0,85 odsto na 39.387 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,51 odsto na 5.214 bodova, a Nasdaq indeks 0,27 odsto na 16.346 bodova, prenosi Hrportfolio.

Ulagače su ohrabrili podaci s američkog tržišta rada. Prošle sedmice je broj novih zahtjeva za pomoć nezaposlenima porastao 231 hiljada, više nego što se očekivalo i više nego prethodnih sedmica.

To je loša vijest u ekonomskom i socijalnom smislu, ali “hlađenje” tržišta rada znači da bi uskoro mogla oslabiti inflacija, što bi američkoj centralnoj banci otvorilo prostor za smanjenje kamatnih stopa.

Zahvaljujući tome, Dow Jones je ojačao sedmi dan zaredom, a na putanju rasta vratili su se i S&P 500 te Nasdaq indeks koji su prethodnih dana oslabili.

I dok pokazatelji s tržišta rada podržavaju nadu ulagača u popuštanje monetarne politike, važniji podaci o inflaciji – potrošačkim i proizvođačkim cijenama u aprilu biće objavljeni iduće sedmice.

Osim nade u smanjenje kamata, podršku tržištu pružaju i poslovni rezultati kompanija. Dosad je više od 400 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa objavilo podatke o rezultatima u prvom tromjesečju, pri čemu ih je oko 77 odsto nadmašilo očekivanja po pitanju zarada.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,33 odsto na 8.381 bod, dok je frankfurtski DAX porastao 1,02 odsto na 18.686 bodova, a pariski CAC 0,69 odsto na 8.187 bodova.

