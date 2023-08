Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva u Ulcinju

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj uhapsili su M.P. (22) iz Bara, osumnjičenog za pokušaj ubistva, saopšteno je iz Uprave policije.

U saopštenju se navodi da je Hitna medicinska pomoć sinoć obavijestila ulcinjsku policiju da su u mjestu Donji Štoj dvije osobe zadobile ubodne rane oštrim predmetom.

Ističe se da su pripadnici policije došli do sumnje da je sinoć, oko 22 sata i 25 minuta, u tom ulcinjskom naselju došlo do fizičkog sukoba dvije grupe osoba i upotrebe noža.

„Tom prilikom je, kako se sumnja M.P. nanio povrede pomenutim podesnim sredstvom J.B. u predjelu stomaka, dok je N.B. (23) nanio povrede u predjelu ramena i leđa“, kaže se u saopštenju.

Povrijeđene osobe su, kako se dodaje, transportovane u Opštu bolnicu Bar na ukazivanje ljekarske pomoći.

„Sa svim okolnostima upoznat je tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je kvalifikovao krivično djelo ubistvo u pokušaju, te naložio da se M.P. uhapsi“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je pregledom apartmana koji je koristi M.P. pronađeno pakovanje od 17,7 grama marihuane i digitalna vaga za precizno mjerenje.

Kako su dodali, M.P. je kod sebe posjedovao još jedno manje pakovanje marihuane.

„Tužilac se izjasnio da se u radnjama M.P. stiču elementi krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, navodi se u saopštenju.

