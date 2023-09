Uhapšen osumnjičeni za dječju pornografiju

Podgorica, (MINA) – Službenici Sektora za borbu protiv kriminala i Odjeljenja bezbjednosti Tivat uhapsili su D.M. (24) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo dječja pornografija, saopšteno je iz Uprave policije.

On je, kako se navodi, uhapšen danas po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.

„Sumnja se da je D.M. u dužem vremenskom periodu, u kontinuitetu, pribavljao i posjedovao audio-vizuelni materijal seksualne eksploatacije i zlostavljanja maloljetnih osoba“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je, nakon saslušanja, državni tužilac donio rješenje o zadržavanju D.M. do privoda nadležnom sudiji za istragu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS