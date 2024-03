Uhapšen osumnjičeni za dječju pornografiju

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je J.P. (31) zbog sumnje da je počinio krivično djelo dječja pornografija u produženom trajanju.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, sumnja se da je J.P. duže vremena prinudno, putem ucjene, navodio maloljetne osobe na proizvodnju fotografija, audiovizuelnih snimaka pornografske sadržine, pri čemu ih je činio dostupnim drugim osobama.

„Pretreseni su stan i druge prostorije koje koristi J.P. i pronađena su i oduzeta dva tablet računara i četiri mobilna telefona“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su od J.P. prikupljena obavještenja na zapisnik.

„Sa svim je upoznat postupajući tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem je nalogu J.P. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret“, rekli su iz policije.

