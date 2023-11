Uhapšen američki državljanin osumnjičen za trgovinu ljudima

Podgorica, (MINA) – Američki državljanin V.G. (43) uhapšen je u Tivtu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo trgovina ljudima, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici, po naredbama sudije za istragu Osnovnog suda u Kotoru, pretresli sedam soba jednog hotela u Tivtu.

„U prostorijama je zatečeno 18 stranih državljanki Ukrajine, Bjelorusije, Rusije i Izraela, kao i deset stranih državljana Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine, Rusije, Bjelorusije i Grčke“, kaže se u saopštenju.

Kako se navosi, pronađeno je i oduzeto 16.735 EUR, 14.394 USD, 73.323 UAH, 5.550 RUB, 2.330 PLN, 40 GBP i 40 TRY.

„Takođe, pronađeno je 36 mobilnih telefona, osam lap topova, dva tablet računara, tri fotoaparata, dvije video kamere, kao i veći broj SIM kartica i USB memorija“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su, po završenom pretresu, strani državljani pristupili u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Tivat.

Oni su naveli da je, nakon kriminalističke obrade i konsultacija sa tužiocima, V.G. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo trgovina ljudima na štetu osobe stare 21 godinu.

„Policija je došla do sumnje da je V.G. u više navrata tokom godine, koristeći loše imovno stanje, razdvojenost od porodice, činjenicu da je prethodno fizički maltretirana od emotivnog partnera, oštećenoj nudio finansijsku pomoć, pozivajući je da doputuje u Crnu Goru radi druženja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je V.G. oštećenoj plaćao avionske karte za letove do Crne Gore i smještaj, te da je fotografisana naga od njoj nepoznate osobe.

„Ta nepoznata osoba je oštećenu snimala radi kreiranja videa porno sadržaja, uz obećanje koje je V.G. dao da će materijal biti isključivo za njegovu privatnu upotrebu. Oštećena je sve to radila jer je bila uslovljena da troškove puta i boravka plati na taj način“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su sve strane drzavljanke, uz pratnju službenika tivatskog Odjeljenja bezbjednosti i Centra za socijalni rad, dislocirane u sigurne objekte na teritoriji Crne Gore.

„Protiv V.G. je višem državnom tužiocu u Podgorici podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo trgovina ljudima i on je danas priveden tom tužilaštvu na dalju nadležnost“, rekli su iz policije.

