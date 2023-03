U UIKS-u pronađeno beživotno tijelo zatvorenika

Podgorica, (MINA) – Beživotno tijelo zatvorenika R.K. pronađeno je danas u Zatvoru za kratke kazne, saopštili su iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS).

Iz UIKS-a su kazali da je tijelo R.K. pronađeno oko deset sati i 30 minuta, u toaletu jedne od prostorija u kojima borave osuđene osobe.

Oni su rekli da su o događaju odmah obavijestili Upravu policije i nadležno tužilaštvo u cilju preduzimanja radnji iz njihove nadležnosti i utvrđivanja tačnog uzroka smrti zatvorenika.

Iz UIKS-a su naveli da je R.K. bio smješten u sobi sa još jednim zatvorenikom, koji je pozvao službenike obezbjeđenja, s obzirom na to da se R.K. duže vremena zadržao u toaletu i nije odgovarao na njegove pozive.

“Službenici obezbjeđenja su odmah ušli u sobu, otvorili vrata toaleta i zatekli zatvorenika R.K. bez znakova života”, kaže se u saopštenju.

Iz UIKS-a su rekli da je odmah obaviješten zatvorski ljekar koji je po dolasku utvrdio da je kod R.K. nastupila smrt.

