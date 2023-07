U toku akcija spašavanja ruskog državljanina na Durmitoru

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Gorske službe spašavanja (GSS) krenuli su u spasilačku akciju na Durmitoru, u rejonu Zeleni Vir.

Kako je objavljeno na Fejsbuk /Facebook/ stranici GSS-a, državljanin Rusije je putem OKC 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje uputio poziv za pomoć.

„Prema informacijama sa kojima raspolažemo u ovom trenutku, on je tokom planinarenja zadobio povredu noge“, kazali su iz GSS-a.

