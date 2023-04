U šumi nadomak Podgorice pronađeno tijelo muškarca

Podgorica, (MINA) – Tijelo za sada neidentifikovane muške osobe pronađeno je jutros u naselju Šteke, nadomak Podgorice.

Kako prenosi portal Vijesti, u muškarca su ispaljena tri hica, a njegovo tijelo je potom zapaljeno u šumi.

Ugljenisano tijelo pronađeno je jutros oko deset sati i 20 minuta, nekoliko stotina metara udaljeno od seoskog puta.

Prema saznanjima Vijesti, tijelo nije u potpunosti izgorjelo, što će pomoći istražiteljima da identifikuju stradalog.

Policija je na licu mjesta, a u toku je uviđaj u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici.

