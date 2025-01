U Srbiji sjutra Dan žalosti zbog tragedije na Cetinju

Beograd, (MINA) – U Srbiji će sjutra biti Dan žalosti, zbog tragedije koja se dogodila na Cetinju.

Odluku o proglašenju nedjelje 5. januara za Dan žalosti donijela je Vlada Srbije na današnjoj sjednici.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na sjednici Vlade, koja je počela minutom ćutanja, rekao da su razmjere tragedije na Cetinju velike, imajući u vidu činjenicu da je Crna Gora desetostruko manja od Srbije, i „da je naše da kažemo da smo uz njih“, prenosi Portal Radio Televizije Srbije.

On je kazao da je ovo i za njih još jedna pouka da moraju da rade brže i snažnije.

„Zato bih zamolio da preko Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbjednosno-informativne agencije dalje izvršite provjeru svih bezbjednosno interesantnih lica i utičete na ubrzano oduzimanje nelegalnog oružja, kao i dodatne provjere legalnog naoružanja, i da mi spustimo rizike takvih incidenata na minimum”, naveo je Vučić.

On je kazao da će se takve stvari uvijek događati, u najrazvijenijim zemljama najčešće, kao i da akcije oduzimanja oružja ne treba da budu kampanjske i jednokratne, već da se stalno obnavljaju.

“Sa oduzimanjem više stotina hiljada komada oružja i municije od 700 do 800 hiljada komada ko zna koliko smo života spasili. To se i ne mjeri, ali je važno da ta akcija bude stalna”, poručio je Vučić.

