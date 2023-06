U prvih šest mjeseci 20 novoinficiranih HIV-om

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je u prvih šest mjeseci ove godine evidentirano 20 novoregistrovanih osoba inficiranih HIV-om, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Navodi se da je u istom prošlogodišmjem periodu registrovano 18 novoinficiranih osoba.

“Broj novoregistrovanih osoba podrazumijeva sve slučajeve HIV infekcije koji se prvi put registruju u našoj zemlji (novodijagnostikovane i osobe koje su otkrile infekciju ranije van Crne Gore i prvi put se javljaju kod nas gdje nastavljaju liječenje)”, kaže se u saopštenju.

Iz Instituta su apelovali na građane i medije da koristite pouzdane izvore informacija kao što su nacionalne zdravstvene institucije i ugledne nevladine organizacije, kako bi se informisali, edukovali i na taj način pružili ispravne informacije.

“Obzirom da da je prvi korak u sprečavanju širenja glasina pružanje tačnih informacija o HIV-u”, kaže se u saopštenju.

IJZCG podsjeća da se omogućava svim crnogorskim građanima povjerljivo i besplatno testiranje u Savjetovalištu za HIV svakog radnog dana od osam do 15 sati.

U savjetovalištu se osim testiranja na HIV, vrši i testiranje brzim testovima na hepatitis B, hepatitis C i sifilis.

Testiranje je besplatno, nije potreban uput ni zdravstvena knjižica, koriste se brzi testovi i rezultati su gotovi za najviše 30 minuta.

“Prilikom testiranja na HIV/hepatitis, zdravstveni radnici poštuju etički kodeks koji sačinjavaju: pristanak na testiranje, povjerljivost, korektno savjetovanje uz saopštavanje rezultata testa i upućivanje na liječenje uz promociju zaštite ljudskih prava osoba koje su inficirane HIV-om i hepatitisom”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS