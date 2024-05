U srijedu isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 8: 30 do 12: 30: Miletine Njive, Madra, dio Rogama, Vranjske Njive, naselje oko velike trafostanice u Zagoriču (PG1) – Piperska

-u terminu od 9 do 17 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat, Kupusci

-u terminu od 8: 00 do 15 sati: Dio Momišića – dio ul. Vladike Danila, Pariske komune, VII omladinske brigade i Serdara Jola Piletića, Dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, Golužba-ul Vladike Ruvina II Boljevića, dio Zabjela – ul. Vojislavljevića, dio ul. Đura Jakšića, Ksenije Cicvarić, Romanovih, Princeze Ksenije i Janka Đonovića, Ulica Partizanski Put, Ulica Veliše Popovića, dio ulice Kapetana Đura Draškovića, Uprava za imovinu i Hidrometerološki zavod i naselje oko njih.

Zeta

-u terminu od 09 do 15 sati: Berislavci, Plavnica i dio Bijelog Polja.

Tuzi

-u terminu od 08 do15: 00 sati: Benziska pumpa Vuksanlekići.

-u terminu od 8: 30 do 15: 00 sati: Dio Karabuškog Polja uz magistralu.

Danilovgrad

-u terminu od 09 do 17 sati: Glava Zete i Dobro Polje.

-u terminu od 07 do 19 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja), Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

-u terminu od 08 do 15 sati: dio Suka, dio Grba, dio Komunice, Dobro Polje.

Nikšić

-u terminu od 8 do 15 sati: Riđani, Bobotovo Groblje, Bukovik.

-u terminu od 8: 30 do 9: 30 sati: Ul. Hercegovački put, Manitovac, Ul. Obalska, Ul. Jezerska, Vukov Most, Ul. Partizanski put, Ul. Janka Vukotića, Ul. Danila Perovića, Ul. Đura Roganovića, Ul. Narodnih Partizanskih odreda, Ul. Obala Bistrice, Ul. Zetska, Ul. Glibavačka, Ul. Sava Stanojevića, Pilana, dio Mokre Njive, dio Grebica, Ul. Krupačka, Kapino Polje, Šik Javorak, VH-Montenegro, Tehno baza, Vodovod-Duklo, MI Goranović-Klanica, Vojska-Kasarna, Dio Kočana.

-u terminu od 9: 30 do 10: 30 sati: Mokra Njiva, Zavrh, Brezovik, Rastovac, Gornje Polje, Mali Brezovik, Vidov Potok, Vidrovan, Brod, Miločani, Dio Vira, Nula, Zavraca, Stuba, Sjenokosi, Duga, Šume, Presjeka, Srijede, Čeline, Prisoja, Vrzipov do.

-u terminu od 10: 30 do 11: 30 sati: Ul. Partizanski put, Ul. Put pored Bistrice, dio Rastoka.

-u terminu od 11: 30 do 12: 30 sati: Ul. Krsta Kostića, Ul. Nikca od Rovina, dio Rastoka.

-u terminu od 12: 30 do 13: 30 sati: Ul. Krsta Kostića, Ul. Put pored Bistrice, Ul. Puniše Lalatovića, Ul. Radojice Mijuškovića, Ul. Nikca od Rovina, put pored Bistrice, Karingtonke, Vuka Mićunovića, IV Crnogorske.

– u treminu od 9 do 17 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Kunak, Stubički kraj, Jovan Do.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati: Kneževići, Šćepan Polje.

Pljevlja

-u terminu od 9 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Krupice.

Šavnik

-u terminu od 9: 00 do 17 sati: Bijela.

Mojkovac

-u terminu od 09 do 15: 00 sati: Mrdo, Ćetkovići, Kovijanići, Podbišće, Mini-Klanica, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero, Gornja Štitarica, Donja Štitarica.

Kolašin

-u terminu od 10 do 15 sati: Manastir Morača, Đuđevina, Drijen, Petrova ravan, Uljari, Smira, Podi, Raičevine, Prekobrđe, Bare, Ulica, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Dugi laz, Starče, Dragovića polje, Ljevišta, Bojići, Redice, Bare, Đuđevina, Drijen, Podi, Prekobrđe, Ulica, Uljari.

-u terminu od 09 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje .

– u terminu od 08 do 15 sati: Smrčje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Izlasci.

Bijelo Polje

-u terminu od 08 do 14 sati: Ličine.

-u terminu od 09 do 16 sati: Slijepač most, Rakita, Bojišta, Dobrinje, Rasovo.

-u terminu od 09 do 17 sati: Rasovo – Rastoka, Čokrlije.

Rožaje

-u terminu od 09 do 14: 30 sati: Selo Jablanica, selo Binjoši.

Plav

-u terminu od 8: 30 do 14: 30 sati: Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice.

Petnjica

-u terminu od 8: 30 do 14: 30 sati: Dio sela Radmanci, Dio sela Trpez.

Gusinje

-u terminu od 8: 30 do 14: 30 sati: Dio sela Vusanje.

Berane

-u terminu od 8: 30 do 14: 30 sati: Dio sela Mašte.

Dio sela GoraždeZaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš, dio naseljaTaluma, Babino, Drgosava, Zagrađe i Dio sela Goražde, Dio sela D.Luge.

Andrijevica

U terminu od 8: 30 do 14: 30 sati: Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, Izbjegličko Naselje Soko Štark I dio sela Seoce i Prisoja.

Ulcinj

– u treminu od 08 do 15 sati: O.Š. “Maršal Tito”, S.M.Š “Bratstvo Jedinstvo”, dio naselja Meraja, zgrada kod marketa “Sars”, dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura.

Kotor

-u terminu od 11 do 13: 30 sati: kompletan konzum Risna i Perasta, Vitoglav, Lipci, Strp, Dragalj, Jelov Do, Knežlaz, Ledenice, Malov do, Unijerina, Zvečava, kompletan konzum Risna i Perasta, Vitoglav, Lipci, Strp, Dragalj, Jelov Do, Knežlaz, Ledenice, Malov do, Unijerina, Zvečava .

-u terminu od 09 do 13 sati: od Raškovog brijega do crkve, zgrada “Urbing” do Kavalina.

Herceg Novi

-u terminu od 8 do 15 sati: Presjeka, Topla I dio potrošača oko Novljanke.

-u terminu od 8: 00 do 13: 00 sati: Topla 2 ispod Volija, područje izdad Porto Novog.

-u terminu od 11: 00 do 15 sati: Topla 2 ispod Volija.

-u terminu od 11 do 15 sati: Kumbor donji put prije Porto Novog.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

