U požaru u Tuzima stradala jedna osoba

Podgorica, (MINA) – U požaru, koji je večeras izbio u stambenom objektu u Tuzima, stradala je jedna osoba, saopšteno je iz Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada.

Iz Službe zaštite i spašavanja su na Fejsbuku /Facebook/ naveli da su u 20 sati i 59 minuta primili prijavu da gori objekat u Tuzima.

Kako su kazali, na lice mjesta upućene su tri posade sa devet vatrogasaca koji su ustanovili da gori stambeni objekat.

“Detaljnom pretragom objekta pronađeno je smrtno stradala osoba”, kazali su iz Službe zaštite i spašavanja.

Prema njihovim riječima, požar je ugašen u 21 sat i 25 minuta.

