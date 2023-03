U petak odluka o saslušanju o ukidanju zabrane ulaska Belivuku i Miljkoviću

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Momo Koprivica sazvao je za petak sjednicu tog skupštinskog tijela u cilju donošenja odluke o parlamentarnom saslušanju u vezi sa ukidanjem zabrane ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću.

Koprivica je u saopštenju naveo da je to definisano kao obaveza zaključkom sa 24. sjednice Odbora.

„Parlamentarno saslušanje ima za cilj razjašnjenje uloge državnih organa u pogledu bezakonja u vezi skidanja zabrane ulaska dvojici monstruoznih kriminalaca, Belivuku i Miljkoviću“, kaže se u saopštenju.

Kako je rekao Koprivica, opravdano se sumnja da je skidanje zabrane ulaska plod zloupotrebe od pojedinih nadležnih organa i službenih lica.

„Cjelokupna javnost posljednjih dana svjedoči da su pojedini policijski funkcioneri i službenici, kao i državni tužioci postupali u interesu jednog kriminalnog klana u odnosu na drugi, što je nezabilježeno instrumentalizovanje državne službe“, navodi se u saopštenju.

Koprivica je poručio da je krajnje vrijeme da se rasvijetle sva nepočinstva, državni organi očiste od mafije i korupcije i vrati povjerenje u državne institucije, naročito pravosudne.

„Za urušavanje piramide zla, potrebna je snažna politička volja i odlučnost svih onih koji nose javnu odgovornost“, kazao je Koprivica.

On je rekao da je Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu pokazao u dosadašnjem radu maksimalan kapacitet za vršenje nadzorne i kontrolne uloge, i da će radom doprinijeti da se i taj slučaj rasvijetli i utvrdi odgovornost.

