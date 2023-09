U Luci Bar još jedno plovilo sa amonijum nitratom

Podgorica, (MINA) – U Luci Bar, u kojoj je prije desetak dana uspješno pretovarena 31 hiljada tona amonijum nitrata, nalazi se još plovilo sa istim teretom koji se ne skladišti u Baru, već se direktno pretovara sa broda u vagone i kamione, kazali su iz tog preduzeća.

Pomoćnik izvršnog direktora Luke Bar Deda Đelović je Radiju Crne Gore kazao da je pretovar opasnih materija posao sa minimalnim rizikom kada se poštuje sva domaća i međunarodna legislativa.

“Luka Bar ima višedecenijsko iskustvo sa pretovarom različitih opasnih materija među kojima su, primjera radi, i derivati nafte”, istakao je Đelović.

Kako prenosi portal RTCG, on je naglasio da menadžment Luke Bar razumije zabrinutost javnosti koju je izazvala vijest da je premijerno 17. avgusta u barski akvatorijum uplovio brod „Blue one“ natovaren visokozapaljivom materijom – amonijum nitratom.

“Pretovar je uspješno okončan prije desetak dana”, rekao je Đelović dodajući da je trenutno u najvećoj crnogorskoj luci još jedno plovilo sa istim teretom.

On je naveo da su stanovnici neformalnog naselja u blizini luke prethodnih dana protestovali zbog prašine koja prati pretovar rude bakra.

“Luka Bar već preduzima određene mjere koje umanjuju uticaj tog posla na okruženje”, kazao je Đelović.

On je naveo da je cilj Evropske unije je da do 2050. sve evropske luke ne emituju ugljendioksid u atmosferu.

“I Crna Gora, kao buduća članica EU, moraće da svoje luke učini ekološki održivim. Luka Bar u svim svojim razvojnim planovima ima i tu ekološku komponentu, koja iziskuje velika investiciona ulaganja”, naveo je Đelović.

Govoreći o poslovanju luke, Đelović je kazao da je fizički obim pretovara za prvih osam mjeseci tekuće godine manji nego rekordne prošle godine, kao i da je očekivanje menadžmenta da će Luka Bar i u ovoj godini ostvariti značajan profit.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS