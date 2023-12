U KCCG za godinu urađeno skoro milion i po pregleda, gradi se pet novih objekata

Podgorica, (MINA) – U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) je tokom ove godine urađeno oko milion i po pregleda, kupljena je oprema vrijedna tri miliona EUR, a skoro svake sedmice uvođena je nova metoda ili procedura liječenja, saopštila je direktorica te zdravstvene ustanove Ljiljana Radulović.

Ona je, na svečanosti povodom obilježavanja Dana KCCG, kazala da je ove godine 35 doktora steklo zvanje specijaliste i još deset užeg specijaliste, dok se gradi ili se priprema izgradnja pet novih objekata.

Radulović je rekla da u KCCG radi 500 specijalista i supspecijalista koji su, od 1. januara uradili preko 1,4 miliona pregleda i oko 23 hiljade operacija.

Kako je istakla, samo u Urgentnom centru je za 45 hiljada pacijenata pruženo više od 200 hiljada zdravstvenih usluga.

Prema riječima Radulović, u urgentnim ambulantama IBD-a je, u istom periodu, za gotovo sedam hiljada mališana pruženo 27,5 hiljada zdravstvenih usluga.

„Riječ je, ukupno, poređenja radi, o više od dvije Crne Gore koje zbrinjava naših 500 specijalista i supspecijalista uz ne manje bitan prateći medicinski i nemedicinski kadar”, navela je Radulović.

Ona je podsjetila da doktori KCCG, osim na klinikama i u operacionim salama, svakodnevno rade i u ambulantama.

“Samo ove godine u polikliničkom dijelu realizovano preko 600 hiljada pregleda. To je skoro 100 odsto više nego 2019. godine koja je relevantna za poređenje kao period prije korona virusa”, napomenula je Radulović.

Ona je kazala da se privodi kraju izgradnja Klinike za psihijatriju u okviru koje će prvi put imati Odjeljenje za dječiju psihijatriju, a čije se otvaranje očekuje za nekoliko mjeseci.

“U toku je i izgradnja Klinike za infektivne bolesti sa dermatovenerologijom koja se otvara, kako očekujemo, u oktobru naredne godine”, kazala je Radulović.

Uz to, kako je dodala, u toku je izrada projekata kao završne faze početka izgradnje objekta za PET CT sa novom Klinikom za hematologiju.

“Ovaj objekat bi, kako smo najavili, trebalo da bude završen do sredine 2025. godine. Konstrukcijom ovog objekta izvršiće se i renoviranje zgrade stare onkologije, čime će se stvoriti uslovi za kvalitetniji rad zaposlenih u Centru za bolesti dojke, ali i, prvi put, stvoriti uslovi za terapijski dio nuklearne medicine“, rekla je Radulović.

Prema njenim riječima, na tom mjestu će se, u okviru Klinike za hematologiju, obavljati transpalantacije koštane srži.

„A prvu u prostoru sadašnjeg Instituta za onkologiju očekujemo u prvim mjesecima naredne godine pod vođstvom cijenjene profesorke (Nadežde) Basare”, naglasila je direktorica KCCG.

Kada je riječ o novom Urgentnom centru, Radulović je kazala da je idejno rješenje već odabrano, a iduće godine se očekuje i završetak glavnog projekta koji vodi ka početku izgradnje objekta.

“U toku je i otvaranje konkursa za idejno rješenje postojećih, ali i novih odjeljenja u okviru Instituta za bolesti djece i to: neonatologije, pedijatrije, banke mlijeka i Centra za vještačku oplodnju”, saopštila je Radulović.

Ona je ukazala da je tokom ove godine instaliran lift u Poliklinici IBD-a, na Klinici za očne bolesti je opremljena još jedna operaciona sala.

Kako je navela Radulović, rekonstruisana je i moderno opremljena operaciona sala u operacionom bloku, a renoviran je i Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

“U toku su završni radovi na Institutu za onkologiju i radioterapiju kako bi krajem februara započela centralna priprema citistatske terapije čime će se značajno olakšati rad ovako značajne jedinice naše ustanove”, navela je Radulović, ističući da ovi rezultati dobijaju puni smisao jer KCCG uporedo razvija sopstveni kadar.

Ona je kazala da je tokom ove godine 35 doktora steklo zvanje specijaliste, a deset užeg specijaliste.

„Idućeg mjeseca očekujemo da će još deset doktora steći zvanje specijaliste”, kazala je Radulović.

Ona je rekla da je tokom posljednjih godinu dana kupljena je oprema vrijedna tri miliona EUR.

Radulović je istakla da je sve to, uz edukaciju kadra, omogućilo uvođenje, u prosjeku, jedne nove metode svake sedmice u prethodnoj kalendarskoj godini.

„Sve sa jednim ciljem da naše pacijente liječimo kvalitetnije i sa tendecijom da više ne šaljemo građane u inostranstvo već da najveći broj procedura izvodimo upravo u KCCG“, rekla je Radulović.

Ona je navela da kraj godine zaključuju nabavkom opreme koja je vrijedna milion EUR.

Radulović je kazala da je riječ o novom CT skeneru vrijednom oko pola miliona EUR i napomenula da su do sada radili na aparatu koji je star skoro deceniju i po.

„U isto vrijeme, obezbijedili smo i dva mikroskopa – jedan za potrebe naših najmlađih pacijenata u IBD-u a drugi za Kliniku za neurohirurgiju ukupne vrijednosti preko pola miliona EUR, a prvi pacijenti i to djeca, imaju zakazane preglede već od 24. decembra”, zaključila je Radulović, saopšteno je iz KCCG-a.

Predsjednik države Jakov Milatović je prisustvovao svečanosti povodom obilježavanja Dana KCCG, a, kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, obišao je i Institut za bolesti djece.

Navodi se da je direktor Instituta Velibor Majić upoznao Milatovića sa načinom rada i izazovima sa kojima se suočavaju, naročito imajući u vidu da se djeca iz cijele Crne Gore liječe u toj ustanovi staroj preko 60 godina.

Milatović je istakao da izazovi sa kojima se KCCG, u infrastrukturnom i kadrovskom smislu suočava, treba da budu iznad dnevne politike i u fokusu donosilaca odluka jer je zdravlje najmlađih prioritet cijelog društva.

On je kazao da je KCCG stub zdravstvenog sistema Crne Gore i zahvalio zaposlenima i rukovodstvu koji, kako je rekao, adekvatno odgovaraju svim zdrastvenim izazovima sadašnjeg vremena.

Milatović je dodao da je najprestižnijoj ustanovi crnogorskog zdravstvenog sistema potrebno dodatno ulaganje u jačanje infrastrukture i tehnološko osavremenjavanje.

„Centru za neonatologiju, u kojem se vrši specifična intenzivna njega i liječenje rizične novorođenčadi sa teritorije Crne Gore, hitno je potrebno povećanje prostornih kapaciteta koji će odgovarati evropskim standardima“, ukazao je Milatović.

Kako je naveo, jedan dio prostora Pedijatrijske klinike ostao je infrastrukturno nepromijenjen od osnivanje ove Klinike, a u njemu se liječe djeca sa različitim oboljenjima.

„U skladu sa savremenim konceptom liječenja, potrebno je obezbijediti odvojene bolničke prostore za liječenje različitih patologija i država, a prije svega Vlada, mora učiniti sve da to omogući”, rekao je Milatović.

On je dodao da se nada da će KCCG uskoro dobiti i novu zgradu Urgentnog centra čiji će direktni korisnici biti svi stanovnici Glavnog grada, ali i opština Tuzi, Danilograd i Zeta, a indirektni svi stanovnici Crne Gore.

Milatović je istakao podršku svim inicijativama usmjerenim ka poboljšanju uslova rada i života zaposlenih kako u KCCG, tako i u cjelokupnom zdrastvenom sistemu.

„Apelujem na sve relevantne državne organe, prije svega na Vladu, da imaju još više sluha i senzibiliteta za inicijative ljekara i daju svoj maksimum da iznađu rješenja za njihove zahtjeve. Znam da ovo nije lako, ali vjerujem u dobru volju Vlade”, poručio je Milatović.

On je naglasio da je sposobnost cjelokupnog osoblja KCCG da odgovori svakodnevnim zadacima i u nekada ni malo lakim uslovima, učinila Klinički centar najreprezentativnijom i najreferentnijom zdrastvenom ustanovom u Crnoj Gori.

“U ime svih građana Crne Gore, želim da iskažem najdublje poštovanje i divljenje prema ljekarima, medicinskom i nemedicinskom osoblju Kliničkog centra i njegovom rukovodstvu”, kazao je Milatović.

On je istakao spremnost ljekara da odgovore vremenima prepunim izazova, i njihovo neumorno i posvećeno istrajavanje na najplemenitijem putu – putu čuvanja i spasavanja života.

„Vaša nesebična posvećenost ovom poslu nas obavezuje da moramo učiniti sve što možemo da vam obezbijedimo najbolje uslove za rad i dostojanstvenu svakodnevicu koja bi vam omogućila da se nesmetano fokusirate na vaš poziv i u kontinuitetu postižete najbolje moguće rezultate“, rekao je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS