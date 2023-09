U KCCG devet povrijeđenih iz udesa, jedan životno ugrožen

Podgorica, (MINA) – Na liječenju u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) nalazi se devet pacijenata koji su povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Cetinje – Budva, od kojih je jedan u životnoj opasnosti, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Iz KCCG su rekli da ostali pacijenti imaju teže povrede, dominantno ortopedske prirode i povrede grudnog koša, kičme i glave.

“Radi se o teškim povredama, ali sem jednog pacijenta ne možemo reći da u ovom trenutku imamo neposredno životno ugrožene pacijente”, naveli su iz KCCG.

Kako su kazali, jedan pacijent je nakon operativnog zahvata i zbrinjavanja otpušten i prebačen na dalje liječenje u Opštu bolnicu Cetinje.

Iz KCCG su rekli da se nadaju da će i ostali pacijenti nakon zbrinjavanja od dominantno efikasnih medicinskih timova iz naše ustanove izaći sa dobrim zdravstvenim stanjem.

