U četvrtak sjednica Odbora povodom PISA testiranja

Podgorica, (MINA) – Skupštinski Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport organizovaće u četvrtak tematsku sjednicu posvećenu rezultatima PISA testiranja crnogorskih učenika, na koju će biti pozvana resorna ministarka Anđela Jakšić Stojanović.

Odbor je danas razmatrao inicijativi za kontrolno saslušanje Jakšić Stojanović povodom rezultata PISA testiranja koju je podnijela Demokratska partija socijalista (DPS), ali je dogovoreno da to bude organizovano u vidu tematske sjednice.

Na sjednicu će, osim Jakšić Stojanović, biti pozvani i direktori Zavoda za školstvo, Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, Ispitnog centra, Centra za stručno obrazovanje, predstavnici fakulteta na kome se obrazuje nastavni kadar i nevladinog sektora koji prati obrazovne politike.

Poslanica DPS-a Zoja Bojanić Lalović kazala je da sve uspješne države kao najvažniji indikator razvoja obrazovne politike tretiraju rezultate učenika i njihova postignuća.

“Rezulati PISA testiranja kakve smo sada dobili ukazuju na zabrinjavajuću situaciju u obrazovanju i traže reakciju svih“, rekla je Bojanić Lalović.

Ona je kazala da nijesu željeli da kontrolnim saslušanjem traže odgovornost nekoga ko je dužnost preuzeo prije mjesec.

Pitanje kontrolnog saslušanja je, kako je navela Bojanić Lalović, želja da od Jakšić Stojanović, njenih saradnika, i čelnih ljudi institucija sistema, dobiju odgovore na pitanje kakva je vizija novog rukovodstva u odnosu na postignuća učenika i rad obrazovno-vaspitnih ustanova.

„Nijesmo imali do sada prilike da se upoznamo sa planom Vlade kada je riječ o obrazovanju i mislili smo da je ovo dobra prilika da nam ministarka iznese svoju viziji i čujemo rukovodioce institucija sistema kako će ovo pitanje u narednom periodu rješavati“, dodala je Bojanić Lalović.

Ona je kazala da je Jakšić Stojanović za DPS „svijetla tačka u ovoj Vladi“, ako uzmu obzir njeno iskustvo, znanje i doprinos koji je na polju obrazovanja davala u prethodnom periodu.

Bojanić Lalović je dodala da smatraju da je Vlada učinila iskorak imenovanjem za ministarku prosvjete nekoga ko je kompetetntan da se tim pitanjima bavi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS