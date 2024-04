Tužilaštvo provjerava kako je stradao radnik u Rudniku uglja

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Pljevljima formiralo je predmet kako bi se utvrdilo da li u radnjama određenih osoba ima elemenata krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti, u slučaju smrti N.P, koji je poginuo u Rudniku uglja.

To je za portal RTCG kazao državni tužilac i portparol u ODT u Pljevljima, Ivan Gačević.

“Pred ovim tužilaštvom formiran je predmet u kome se preduzimaju sve potrebne mjere i radnje u cilju utvrđivanja da li u radnjama bilo kog lica ima elemenata bića krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti”, naveo je Gačević.

Radnik Rudnika uglja Pljevlja N.P. poginuo je krajem februara na radnom mjestu.

Iz Uprave policije tada su kazali da je poginuo prilikom demontaže elemenata na dizalici.

