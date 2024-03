Tužilaštvo formiralo predmet protiv Vraneša

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Pljevljima formiralo je predmet protiv predsjednika te opštine Darija Vraneša, zbog organizovanja svečane akademije kojom je obilježen Dan državnosti Srbije.

Ta reakcija ODT-a uslijedila je nakon što su zamjenik predsjednika Socijaldemokratske partije (SDP) Petar Odžić, generalni sekretar Socijaldemokrata Miloš Čelanović, potpredsjednica Liberalne partije Jelena Marković i advokat Bojan Vujović podnijeli krivičnu prijavu protiv Vraneša, piše Pobjeda.

Oni tvrde da je Vraneš događajem u Centru za kulturu 14. februara prekršio zakone i Ustav Crne Gore, kao i “da je njegov cilj da grad stavi pod djelimični, ili potpuni suverenitet Srbije“.

„Obavještavamo Vas da je u ODT u Pljevljima formiran predmet povodom te krivične prijave“, saopštio je Pobjedi državni tužilac i portparol tog ODT-a Ivan Gačević.

Lider SDP-a Ivan Vujović kazao je za Pobjedu da se nada da će tužilaštvo konačno preduzeti nešto konkretno i da se neće zaustaviti na formiranju predmeta.

On je rekao da svakako i ta činjenica ohrabruje i da vjeruje da će tužilaštvo prepoznati da se radi o krivičnim djelima najvećeg stepena društvene opasnosti i spram toga i djelovati.

„Nema opasnijeg čina od onoga što je uradio Vraneš, a to je udar na suverenitet i teritorijalni integritet Crne Gore“, naveo je Vujović.

Prema njegovim riječima, slavljenjem državnog praznika Srbije, Vraneš je „direktno implicirao da Pljevlja ne pripadaju Crnoj Gori, već Srbiji“.

„Ako to nije za krivično gonjenje, ne znam šta je“, kazao je Vujović.

