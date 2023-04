Tužilački savjet naredne sedmice o komunikaciji tužilaca

Podgorica, (MINA) – Sjednica Tužilačkog savjeta na temu međusobne komunikacije državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u vezi sa postupanjem u predmetu formiranom povodom ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, odgođena je za narednu sedmicu.

Kako je saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT), sjednica je trebalo da bude održana ove sedmice, ali je odgođena iz objektivnih razloga.

Vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke, Tatjana Begović, kazala je da će, u namjeri da se sva pitanja koja se odnose na postupanja državnih tužilaca i njihovu međusobnu komunikaciju rješavaju unutar institucije, sjednici prisustvovati svi državni tužioci koji su akteri događaja.

Begović je rekla da će svim učesnicima u tom postupku omogućiti da članove TS upoznaju sa radnjama koje su preduzimali u konkretnom predmetu.

Nakon toga, kako se dodaje, Savjet će, kao tijelo koje obezbjeđuje samostalnost svih državnih tužilaštava, održati novu sjednicu tokom koje će biti razmatrana upućena inicijativa ministra pravde.

“Napominjem da će TS nastaviti da sve odluke donosi u okviru svojih nadležnosti i isključivo na osnovu prikupljenih svih neophodnih informacija”, rekla je Begović.

Tužioci Nikola Boričić i Vukas Radonjić na sjednici Odbora za politički sistem i pravosuđe saopštili su da ih je rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Lepa Medenica zvala i pritiskala da puste policajce uhapšene u slučaju ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru Belivuku i Miljkoviću. Medenica je to negirala.

