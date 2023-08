Turistkinja se vratila na Žabljak dok su je spasioci tražili na Durmitoru

Podgorica, (MINA) – Turistkinja za kojom se od sinoć tragalo u rejonu Mali međed na Durmitoru, vratila se jutros na Žabljak nepovrijeđena, saopšteno je iz Gorske službe spašavanja (GSS).

Iz GSS-a su na Fejsbuku /Facebook/ naveli da se radi o državljanki Izraela, a ne Rusije, kako je bilo prvobitno saopšteno.

„Ona je očigledno nakon poziva za pomoć napuštila lokaciju na kojoj se nalazila i sa koje je uputila poziv, i time svakako i našu akciju otežala“, kazali su iz GSS-a.

Prema njihovim riječima, turistkinja je rekla da je jutros u jednom trenutku uočila spasioce, ali da nije uspjela da ih dozove jer je bila daleko od lokacije sa koje je uputila poziv .

„Apelujemo još jednom na sve kojima je u datom trenutku potrebna pomoć GSS-a da, nakon poziva za pomoć i slanja pozicije na kojoj se nalaze, istu ne napuštaju“, poručili su iz GSS-a.

Oni su sinoć, oko 23 sata, objavili da kreću u spasilačku akciju, nakon što je poziv za pomoć upućen putem OKC 112 Direktorata za zastitu i spašavanje.

