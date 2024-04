Tokom vikenda uhapšena 53 vozača

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su tokom vikenda 53 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili droge, kao i ostalih težih prekršaja iz oblasti saobraćaja, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da je u petak, subotu i nedjelju na crnogorskim putevima evidentirano 38 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba teško povrijeđena, a 16 lakše.

Navodi se da su u istom periodu pripadnici saobraćajne policije podnijeli 169 prekršajnih prijava, izdali 1.154 prekršajna naloga, privremeno oduzeli 17 pari registarskih oznaka i 17 vozila isključili iz saobraćaja.

„Uhapsili su 53 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci i ostalih težih prekršaja iz oblasti saobraćaja“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je 40 vozača uhapšeno zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a deset zbog vožnje pod dejstvom droge ili drugih psihoaktivnih supstanci.

Kako su naveli iz policije, tri vozača su uhapšena zbog počinjenih drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Iz policije su podsjetili vozače da je prestala da važi naredba o obaveznoj upotrebi pneumatika za zimsku upotrebu i da je potrebno zamijeniti zimske gume sa odgovarajućim.

„Uprava policije još jednom apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i na taj način doprinesu, kako ličnoj, tako i bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS