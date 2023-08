Terzić: Učesnici autokolona da vode računa šta rade

Podgorica, (MINA) – Vršilac dužnosti direktora Uprave policije Nikola Terzić apelovao je na učesnike protestnih autokolona da vode računa šta rade i dodao da policija preduzima sve mjere i radnje u skladu sa svojim ovlašćenjima.

On je u Centralnom dnevniku Televizije Nova M kazao da večerašnje autokolone i najavljene blokade puteva u više crnogorskih gradova nijesu prijavljene policiji u skladu sa zakonskim procedurama.

„Ovo nije prvi put da svjedočimo ovakvim događajima. Međutim, Uprava policije preduzima sve mjere i radnje i lokacije gdje su najavljena oklupljanja biće pod kontrolom službenika Uprave policije i vršiće se snimanja“, naveo je Terzić, prenosi Pobjeda.

On je apelovao na učesnike okupljanja da, u slučaju blokade saobraćajnica, dobro vode računa šta rade.

„Neka dobro preispitaju svoje ponašanje, jer nemojte da nas onda iznenade sva ona lica koja budu procesurana u odnosu na određena krivična djela koja jedna takva radnja, ili takve radnje proizvode“, kazao je Terzić.

On je rekao da nema ništa protiv toga da se slobodno iskaže nezadovoljstvo bilo kojim političkim odlukama, ali da misli da se ne smiju ugrožavati prava građana koji, uslijed takvih blokada, ne mogu da uživaju osnovna ljudska prava koja im po Ustavu pripadaju.

Terzić je naveo da policija već danas postupa po ovim slučajevima i da su službenici cijeli dan pripavni i na terenu.

On je dodao da prate sve natpise po društvenim mrežama i obavljaju određene informativne razgovore sa administratorima, ili učesnicima takvih grupa.

„Ne bih želio da neko pomisli da se na bilo koji način vrši pritisak, već da, pored ostalog, službenici Uprave policije samo rade svoj posao“, naglasio je Terzić.

