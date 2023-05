Telefonska linija za prijavu vršnjačkog nasilja ponovo u funkciji

Podgorica, (MINA) – Besplatna telefonska linija za prijavu vršnjačkog nasilja od danas je ponovo u funkciji, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

Broj telefona za prijavljivanje je 080 777 777, svi pozivi se snimaju, a linija za prijavljivanje je dostupna 24 sata.

Iz Ministarstva su naveli da će se zaposleni u tom resoru javljati na pozive od sedam do 15 sati, a nakon 15 sati pozivi će biti snimani i preslušani narednog radnog dana.

„Svaki građanin može da se obrati i pozove ovaj broj, bez obzira na uzrasnu dob i status“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je tokom razgovora neophodno navesti precizne podatke i činjenice o prijavljenom vršnjačkom nasilju.

„Nakon prijave nasilja, postupaćemo u zavisnosti od sadržaja prijave u saradnji sa Zavodom za školstvo i nadležnim institucijama sistema“, rekli su iz Ministarstva.

