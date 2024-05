Cijene nafte stabilizovale se na 88 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u utorak na međunarodnim tržištima na 88 USD u očekivanju smjernica američke centralne banke o troškovima zaduživanja koji bi mogli zaustaviti potražnju za naftom.

Na londonskom tržištu cijena barela s rokom isporuke u junu bila je niža 35 centi i iznosila je 88,06 USD. Aktivnije se trgovalo barelom s rokom isporuke u julu, po 49 centi nižoj cijeni od 86,71 USD.

Na američkom tržištu barel je pojeftinio 49 centi, na 82,22 USD, prenosi SEEbiz.

Raspoloženje na tržištima odredila su nagađanja da bi američka centralna banka zbog znaka tvrdokorne inflacije mogla odgoditi snižavanje kamatnih stopa do jeseni. Neki trgovci uključili su čak u cijene procjene da bi ih mogli podići u ovoj i idućoj godini za četvrtinu procentnog boda.

Viši troškovi zaduživanja kroz duži vremenski period koče ekonomsku aktivnost, što znači i slabiju potražnju za naftom.

“Predstojeća sjednica Feda otvara i neke kratkoročne sumnje”, rekao je Yeap Jun Rong iz IG-a, dodajući da bi dolar mogao dodatno ojačati, a potražnja za naftom oslabiti ako Fed kroz duži period zadrži kamatne stope na povišenom nivou.

Raspoloženje je prigušila zabrinutost za potražnju, napisali su u bilješci analtičari ANZ-a, napominjući da je razlika u cijenama dizela i lož ulja u odnosu na cijenu nafte pala na najniži nivo u nekoliko mjeseci.

Teg cijenama bila je i procjena američke vlade da je proizvodnja u februaru porasla za gotovo milion barela dnevno, na 13,5 miliona barela dnevno. Izvoz je uvećan pola miliona barela dnevno, na 4,66 miliona barela dnevno.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u ponedjeljak pojeftinio 48 centi na 88,72 USD.

