Studenti zamajac evropske budućnosti Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Crnogorski studenati su važan ljudski kapital i zamajac evropske budućnosti Crne Gore koji će znanjem, jednim od najvažnijih resursa društva, biti konkurentni na evropskom tržištu rada, rekao je predsjednik države Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje Predsjednika, Đukanović je primio danas studente Fakulteta političkih nauka (FPN), na inicijativu Upravnog odbora Crnogorskog udruženja studenata (MAPSS) FPN-a.

Navodi se da je Đukanović tokom susreta dao osvrt na temu “Crna Gora danas – evropske perspektive i izazovi”.

“Konstatujući da su nezavisne i profesionalne institucije, vladavina prava i kvalitetno obrazovanje zdravi temelj trajanja države, apostrofirajući postignuća Crne Gore, nakon obnove njene nezavisnosti, na socio-ekonomskom i vanjskopolitičkom planu”, navodi se u saopštenju.

Prema riječima Đukanovića, uprkos sadašnjem zastoju na polju dinamičnog razvoja i inivesticionog zamaha, i usporavanju osvajanja zadatih dionica na evropskom putu, Crna Gora je ipak uspjela da sačuva njene bazične tekovine.

Đukanović je rekao da je država uspjela da sačuva nezavisnost, članstvo u NATO i opravdanu nadu skorog uspostavljanja željenog tempa u evropskim integracijama, nakon pune političke stabilnosti i povratka u očekivanu normalnost.

“Predsjednik je ukazao na važnu ulogu crnogorskih studenata kao ljudskog kapitala i zamajca evropske budućnosti Crne Gore koji će znanjem, jednim od najvažnijih resursa društva, biti konkurentni na evropskom tržištu rada”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je evropska perspektiva Crne Gore bila u fokusu pitanja predstavnika MAPSS-a, koji su zahvalili Đukanoviću na izdvojenom vremenu za susret, otvorenom razgovoru i sadržajnoj analizi aktuelnih prilika u Crnoj Gori i regionu.

Đukanović je, kako se navodi, iskazao spremnost da i u narednom periodu odgovori interesovanjima studenata u kontekstu svog bogatog političkog iskustva.

“U cilju doprinosa jasnijem sagledavanju domaćih i globalnih kretanja i svakako svesrdne podrške daljem razvoju crnogorskog obrazovnog sistema”, dodaje se u saopštenju.

