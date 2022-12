Stano: Situacija u Crnoj Gori dovodi u pitanje stabilnost institucija

Brisel, (MINA) – Evropska unija je zabrinuta zbog političke situacije u Crnoj Gori koja bi mogla da dovede u pitanje stabilnost institucija, saopštio je portparol za spoljnu politiku EU, Peter Stano.

On je rekao da su najnovije izmjene Zakona o predsedniku Crne Gore u suprotnosti sa mišljenjem Venecijanske komisije.

Stano je istakao da ponovljeni propust da se imenuju članovi Ustavnog suda ilustruje nesposobnost da se izgradi konsenzus o reformama, prenosi Tanjug.

“Nedavna politička dešavanja u Crnoj Gori izazvala su duboku institucionalnu krizu, narušila funkcionalnost demokratskih institucija u zemlji i doprinela usporavanju pristupnih pregovora”, naglasio je portparol EU.

Da bi Crna Gora napredovala ka EU, kako je naveo Stano, svi politički akteri moraju podržati stabilnost i funkcionalnost demokratskih institucija, posebno Ustavnog suda, biti uzdržani i izbeći dalje incidente.

“Politička situacija koja je nastala kao rezultat poslednjih akcija mogla bi da dovede u pitanje stabilnost institucija”, ocijenio je Stano.

On je kazao da je zabrinutost EU prenesena vlastima Crne Gore putem uspostavljenih diplomatskih kanala.

