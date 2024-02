Srednjem medicinskom kadru sa najnižim primanjima stimulativno povećanje zarada

Podgorica, (MINA) – Ministar zdravlja Vojislav Šimun i predstavnici Sindikata zdravstva potpisali su sporazum o stimulativnom povećanju zarada od deset odsto srednjem medicinskom kadru sa najnižim primanjima.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja (MZD), stimulativno povećanje namijenjeno je srednjem medicinskom kadru koji nije imao priliku za dodatni vid zarade na osnovu dopunskog ili prekovremenog rada.

Navodi se da je sporazum potpisan na osnovu pregovora za poboljšanje materijalnog statusa medicinskih sestara i tehničara sa koeficijentima 6,05, kao i 6,58 i 6,95, utvrđenih Granskim kolektivnim ugovorom (GKU) za zdravstvenu djelatnost.

“Srednjem medicinskom kadru iz ove kategorije osnovna zarada biće uvećana za deset odsto kao varijabilni dio, odnosno stimulacija, ukoliko za taj mjesec već nemaju uvećanje po osnovu prekovremenog ili dopunskog rada, nisu na odmoru ili bolovanju”, objasnili su iz MZD.

Iz tog resora su kazali da će se uvećanja zarada za tu kategoriju medicinskih radnika primjenjivati na zarade čiji se obračun vrši od 29. februara.

Šimun je, kako se navodi u saopštenju, kazao da na taj način Vlada želi da pokaže razumijevanje i dobru volju prema srednjem medicinskom kadru koji je značajan nosilac posla u sistemu zdravstva, a koji prima najniže zarade.

Iz MZD su kazali da će se povećanje realizovati kroz već postojeći budžet opredijeljen zdravstvenom sistemu.

„Ta mjera je prelazno i privremeno rješenje koje će se sprovoditi u dogovoru sa menadžmentima javnih zdravstvenih ustanova do sistemskog rješenja, odnosno izrade Zakona o zaradama u javnom sektoru i sa njim u skladu novim GKU”, navodi se u saopštenju.

Sporazum su, u ime Samostalnog Sindikata zdravstva i Sindikata zaposlenih u zdravstvu, potpisali Mihailo Babović i Nebojša Radonjić.

