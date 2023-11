SPUCG: Izgraditi novi studentski dom u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Studentski parlament Univerziteta Crne Gore (SPUCG) uputio je najvišim državnim instancama zahtjev za izgradnju novog studentskog doma u Podgorici, a od 44. Vlade očekuju da po njemu postupi.

“Praksa je pokazala veliku potrebu za proširenjem smještajnih kapaciteta namijenjenih studentima i to prije svega kroz izgradnju novog studentskog doma”, rekli su iz SPUCG.

Oni su podsjetili da je poslednji izgrađen studentski dom za studente otvoren u septembru 2013. godine, odnosno prije više od deceniju.

Iz SPUCG su naveli da svake godine, pored ispunjavanja formalnih uslova, sve veći broj studenata ostaje bez prava na smještaj u studentskom domu, dok se cijene zakupa značajno povećavaju u Glavnom Gradu.

“Postaje i više nego jasno da je neophodno pronaći rješenje i ući u postupak izgradnje novog studentskog doma u Podgorici u najskorijem mogućem roku. Navedeni zahtjev smo uputili i najvišim državnim instancama, očekujući od novoizabrane 44. Vlade da po istom konačno i postupi”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će SPUCG u tom cilju koristiti sve kapacitete koji im stoje na raspolaganju.

Oni su rekli da je potrebno izmijeniti Pravilnik o kriterijumina, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu i participaciju prevoza učenika i studenata.

Kako su iz SPUCG dodali, taj pravni akt treba da predvidi i novu kategoriju i mogućnost smještaja studenata u studentskim domovima.

“Prevashodno studentima koji ne zadovoljavaju jedan od dosadašnjih i aktuelnih formalnih uslova za smještaj u studentskom domu – upis određene godine studija po prvi put”, precizirali su iz SPUCG.

Oni su kazali da, ukoliko po smještaju te grupe studenata ostane raspoloživih mjesta u studentskim domovima, ta mjesta treba po objektivnim kriterijumima podijeliti studentima koji ne upisuju po prvi put određenu godinu studija.

SPUCG će, kako su najavili, nastaviti da intenzivno unapređuje uslove smještaja i ishrane studenata u postojećim studentskim domovima i menzama.

To je, kako su naveli, nužno u cilju postizanja određenih pozitivnih trendova koji se u okviru te problematike uspostavljaju na univerzitetima širom Evropske unije.

“U tom dijelu, od suštinske važnosti je podrška nadležnih institucija”, naveli su iz SPUCG.

Oni su istakli da podržavaju sve legitimne oblike organizovanja svojih kolega, koji su usmjereni ka rješavanju zajedničkih problema i zadovoljavanju zajedničkih i legitimnih interesa.

