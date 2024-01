Spajić: Identifikovan jedan od napadača na albanske državljane

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić kazao je da je identifikovana jedna osoba koja je danas u Kotoru napala tri albanska državljana i dodao da će uskoro biti poznate informacije i za ostale napadače.

Demokratska unija Albanaca je ranije danas pozvala nadležne organe, Spajića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića da hitno reaguju zbog, kako su naveli, nedopustivog ponašanja koje se desilo danas oko 13 sati i 30 minuta u Kotoru prema tri albanska državljanina.

Spajić je na društvenoj mreži X naveo da duboko žali zbog današnjih događaja koji su, kako je kazao, zadesili naše drage goste iz Albanije.

On je istakao da Crna Gora mora biti i biće oaza mira i sigurnosti za sve.

„Naše misli su sa svima pogođenim, i radimo na tome da svima obezbijedimo sigurnost i gostoprimstvo koje zaslužuju“, kazao je Spajić.

On je rekao da je identifikovan jedan napadač i da se radi na njegovom privođenju.

„Uskoro će biti sve informacije poznate i za ostale“, dodao je Spajić.

U međuvremenu je i politički direktor Albanske alternative Maraš Dukaj pozvao nadležne da hitno ispituju sve okolnosti incidenta u kojem je, prema objavama na društvenim mrežama, osam osoba u uniformama maltretiralo tri državljanina Albanije.

Dukaj je u izjavi dostavljenoj Medijima naveo da se incident dogodio u Herceg Novom.

