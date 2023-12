Spajić: Borba protiv šverca cigareta od suštinske važnosti za uspostavljanje pravne države

Podgorica, (MINA) – Borba protiv šverca cigareta je od suštinske važnosti za uspostavljanje pravne države i povjerenja u crnogorske institucije sistema, poručio je premijer Milojko Spajić.

Službenici Uprave prihoda i carina (UPC) zaplijenili su danas u Slobodnoj zoni Luke Bar 1.188 paketa cigareta, odnosno oko 594 hiljada paklica, čija je vrijednost preko 1,6 miliona EUR.

Spajić je rekao da je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije apsolutni preduslov zdrave ekonomije, većih plata, penzija i boljeg standarda.

“Svaki šverc nagriza državu, i zato je borba protiv šverca cigara – osim što je i formalna obaveza prema Evropskoj uniji – od suštinske važnosti za uspostavljanje pravne države i povjerenja u naše institucije sistema”, naveo je Spajić u objavi na platformi X.

On je kazao da će UPC biti poluga i pomoć Specijalnom državnom tužilaštvu i u svakoj budućoj akciji “jer samo zajedno možemo uspjeti”.

