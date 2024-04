Šolc: Crna Gora važan faktor stabilnosti na Balkanu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je važan faktor stabilnosti na Balkanu i krajnje je vrijeme da postane članica Evropske unije (EU), poručio je njemački kancelar Olaf Šolc.

On je, na konferenciji za novinare sa premijerom Milojkom Spajićem, tokom Spajićeve posjete Njemačkoj, kazao da je opredijeljenost Crne Gore za reforme važna.

“Krajnje je vrijeme da se članstvo ostvari, jer je obećanje za članstvo dato prije više od 20 godina“, rekao je Šolc.

Prema njegovim riječima, izgledi za Crnu Goru su veliki, a nijedna država u regionu ne sprovodi takve reforme.

Šolc je naglasio da je opredijeljenost za reforme važna, dodajući da Crna Gora sve odluke mora sama donijeti.

“To važi i za dalje reforme u oblasti pravosuđa, koje treba brzo ostvariti”, rekao je Šolc.

On je istakao je opredjeljenje Njemačke da razvija regionalnu saradnju na Zapadnom Balkanu.

Šolc je naglasio značaj Berlinskog procesa, navodeći da je on motor regionalne saradnje.

„Crna Gora je važan faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu, njeguje dobrosusjedske odnose sa državama u okruženju i ona je graditelj mostova. Mi želimo da pružimo podršku u građenju tih mostova”, rekao je Šolc, naglašavajući značaj osiguranja mira u regionu.

On je ukazao i na posljedice agresije na Ukrajinu.

„Bez bezbjednosti nemamo ništa“, poručio je Šolc, ukazujući na jasnu poziciju Crne Gore kada je u pitanju zajednička politika EU prema Ukrajini.

Spajić je kazao da Crna Gora u Njemačkoj vidi strateškog partnera na evropskom i putu unaprjeđenja vladavine prava, dodajući da je bitno da Crna Gora dobije Izvještaj o ispunjavanju privremenih mjerila (IBAR) u junu.

“Bitno je što ćemo dobiti šansu da se pridružimo zajedničkom tržištu. Pristupanje EU za Crnu Goru nije samo pitanje vrijednosti, jedinstveno tržište je nešto što je jako bitno za našu državu”, ocijenio je Spajić.

On je naglasio da Crna Gora prednjači i u Berlinskom procesu, ali i u evropskim intergacijama.

Prema njegovim riječima, konstatovani su rezultati u borbi protiv korupcije i da je mnogo urađeno za kratko vrijeme.

Spajić je kazao da je Plan rasta za Zapadni Balkan jako važan za Crnu Goru, jer će, kako je naveo, moći da se pridruži velikom tržištu.

On je kazao da ne želi „vladavinu prava samo na papiru“.

Spajić je kazao da su svi koalicioni partneri u potpunosti okrenuti EU i to ne samo deklarativno, i istakao da preko 80 odsto građana podržava ulazak Crne Gore u Uniju.

On je rekao da svaka politička partija mora da se dobro zamisli prije nego što pokuša da ide nekim destruktivnim putem.

„U tom smislu ne očekujem neku blokadu ili bilo kakvo destruktivno ponašanje od bilo kojih činilaca“, dodao je Spajić.

On je kazao da je Crna Gora najkonstruktivniji činilac Zapadnog Balkana, koji želi da ima dobre odnose sa svima, i poručio da će pokušati da vrate fokus na evropsku integraciju regiona i ekonomiju.

Spajić je naglasio da je politika Crne Gore u potpunosti usklađena sa EU.

“Već smo uveli sankcije Rusiji i u stopu pratimo evropsku politiku u tom smislu. Jako je bitno da smo zagledani prema Briselu i da se u ekonomskom smislu približavamo EU“, rekao je Spajić.

On je rekao da je podrška Crne Gore Ukrajini bez premca.

Odgovarajući na pitanja o ruskom uticaju, Spajić je poručio da ruski uticaj “ide ruku pod ruku sa osjećajem ugroženosti”.

“Mislimo da je jako bitna stvar što smo uradili popis u decembru prošle godine na jedan vrlo inkluzivan način. Crna Gora je zemlja Crnogoraca, ali i Srba, Hrvata, Bošnjaka. To je zemlja u kojoj je različitost nekad predstavaljala problem – a sada je prednost”, rekao je Spajić.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je prevazišla ranije podjele i smanjila uticaj sa strane, koji je primarno dolazio iz Rusije.

“Marginalizovali smo ruski uticaj u Crnoj Gori”, ocijenio je Spajić.

On je rekao da će, zahvaljući medijskim zakonima na kojima se radi, biti jasno ko finansira i ko je stvarni vlasnik medija.

Kako je dodao Spajić, sa američkim partnerima rade na programu Edge, koji bi trebalo da registurje sistem kompanija kako bi imali sliku ko stoji iza njih.

“To će nam pomoći kod oduzimanja nelegalno stečene imovine, terorističkog finansiranja, ali i situacija kada su stvarni vlasnici neki od sankcionisanih lica iz Rusije ili bilo kojih zemalja koje je EU sankcionisala”, istakao je Spajić.

On je kazao da sa Italijom sarađuju na reformi poreskog sistema.

“Upravo kroz poreze mnogo puta možete da otkrijete tokove novca i naročito oko sancionisanih lica iz Rusije i drugih zemalja koje su na listi EU”, dodao je Spajić.

