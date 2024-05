HRA: Vrhovni sud ugrozio proces evropskih integracija Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Vrhovni sud je, ponovnim neizglasavanjem kandidata za predsjednika najviše sudske institucije, ugrozio proces evropskih integracija Crne Gore, poručili su iz Akcije za ljudska prava (HRA).

Opšta sjednica Vrhovnog suda nije danas utvrdila predlog kandidata za predsjednika te sudske instance, jer niko od kandidata nije dobio neohodnu dvotrećinsku većinu.

Iz HRA su podsjetili da je izbor predsjednika Vrhovnog suda privremeno mjerilo čije ispunjenje je bitno za dobijanje pozitvnog izvještaja o napredovanju Crne Gore u evropskim integracijama – Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

“Činjenica da Vrhovni sud ponovo nije utvrdio predlog za izbor svog predsjednika pokazuje nespremnost najviše sudske institucije Crne Gore za evropske integracije”, navodi se u saopštenju HRA.

Kako su podsjetili, Evropska komisija i Sjedinjene Američke Države (SAD) apelovale su na Vrhovni sud da odgovori tom zadatku i pronađe način da utvrdi predlog za izbor predsjednika.

Iz HRA su poručili da je Vrhovni sud danas imao priliku da izglasa reforme u sudstvu, a izglasao je “status-quo”, odnosno, “neodređeno V.D. predsjedavanje Vesne Vučković”.

“Time je, nažalost, teško ugrozio i proces evropskih integracija Crne Gore”, naglasili su iz HRA.

Iz te nevladine organizacije (NVO) su kazali da je danas propao i osmi oglas za taj izbor od kraja 2020. godine, kada je bivša dugogodišnja predsjednica Vesna Medenica dala ostavku.

Kako su podsjetili, od septembra 2021. godine, vršiteljka dužnosti predsjednice Vrhovnog suda bila je Vesna Vučković “koja nije učinila dovoljno da obezbijedi uslove za utvrđivanje predloga kandidata za predsjednika Vrhovnog suda”.

“Vučković je propustila da blagovremeno precizira izborna pravila o tome kako se utvrđuje dvotrećinska većina i da li kandidat iz Vrhovnog suda može da glasa, i obezbijedi da Vrhovni sud ne ulazi u nova glasanja prije toga”, kaže se u saopštenju.

Iz HRA su kazali da Vučković nije blagovremeno obezbijedila izmjenu Poslovnika o radu Opšte sjednice Vrhovnog suda, iako joj je to izričito preporučio Sudski savjet 19. januara prošle godine.

“Iako je sama potvrdila potrebu da se to učini na Opštoj sjednici Vrhovnog suda 15. marta ove godine”, dodaje se u saopštenju HRA.

Kako su naveli iz te NVO, od Vučković, kao rukovoditeljke kolektivnog organa koji mora da izabere svog predsjednika, očekivalo se da motiviše kolektiv da se taj zadatak izvede.

“Umjesto da svjedočimo još jednom neuspjehu i činjenici da čak šest sudija toga suda ponovo nije ni učestvovalo u glasanju”, navodi se u saopštenju.

